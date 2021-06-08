Главный тренер Бостона оштрафован на 25 тысяч долларов

Главный тренер клуба НХЛ "Бостон Брюинз" Брюс Кэссиди оштрафован на $ 25 тыс. за критику судей, пишет журналист Эллиотт Фридман на своей странице в "Твиттере".

Кэссиди остался недоволен судейством в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:5, 2-3). Наставник заявил, что судьи не свистят в адрес "островитян" те нарушения, за которые удаляют игроков "Бостона".