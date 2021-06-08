  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Главный тренер Бостона оштрафован на 25 тысяч долларов
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Бостона оштрафован на 25 тысяч долларов

Хоккей
(1 голосов)

Он критиковал судей

Главный тренер Бостона оштрафован на 25 тысяч долларов

Новина українською

Главный тренер клуба НХЛ "Бостон Брюинз" Брюс Кэссиди оштрафован на $ 25 тыс. за критику судей, пишет журналист Эллиотт Фридман на своей странице в "Твиттере".

Читайте такжеЕвро-2020: где в Украине покажут матчи группового этапа и раунда плей-офф

Кэссиди остался недоволен судейством в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:5, 2-3). Наставник заявил, что судьи не свистят в адрес "островитян" те нарушения, за которые удаляют игроков "Бостона".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Бостон Брюинз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...