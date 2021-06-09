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НХЛ: Тампа выиграла серию у Каролины, Вегас в третий раз подряд обыграл Колорадо

Хоккей
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В НХЛ продолжается второй раунд Кубка Стэнли

НХЛ: Тампа выиграла серию у Каролины, Вегас в третий раз подряд обыграл Колорадо

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Каролина – Тампа-Бэй – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Счет в серии – 1:4

Колорадо – Вегас – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Счет в серии – 2:3

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Кубок Стэнли
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