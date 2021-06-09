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Сын Колесникова стал новым президентом ХК Донбасс

Хоккей
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У действующих чемпионов УХЛ изменения в руководящем составе

Сын Колесникова стал новым президентом ХК Донбасс

фото - hcdonbass.com

Новина українською

"Борис Колесников заявил о сложении полномочий президента хоккейного клуба Донбасс.

В конце мая состоялся первый съезд политической партии "УКРАИНА - НАШ ДОМ", на котором Бориса Колесникова избрали лидером партии. В связи с дальнейшей активной политической деятельностью, Борис Викторович покинул пост президента хоккейного клуба Донбасс.

Новым президентом донецкого клуба стал Константин Колесников", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ХК Донбасс.

Борис Колесников стал владельцем Донбасса в 2010 году. С тех пор клуб из Донецка 8 раз выигрывал чемпионат Украины, побеждал в Континентальном кубке и выходил в плей-офф КХЛ.

Ранее стало известно, что Борис Колесников покинул пост вице-президента Шахтера.

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В статье: Борис Колесников ХК Донбасс (Донецк)
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