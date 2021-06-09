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Сын Колесникова стал новым президентом ХК Донбасс
У действующих чемпионов УХЛ изменения в руководящем составе
фото - hcdonbass.com
"Борис Колесников заявил о сложении полномочий президента хоккейного клуба Донбасс.
В конце мая состоялся первый съезд политической партии "УКРАИНА - НАШ ДОМ", на котором Бориса Колесникова избрали лидером партии. В связи с дальнейшей активной политической деятельностью, Борис Викторович покинул пост президента хоккейного клуба Донбасс.
Новым президентом донецкого клуба стал Константин Колесников", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ХК Донбасс.
Борис Колесников стал владельцем Донбасса в 2010 году. С тех пор клуб из Донецка 8 раз выигрывал чемпионат Украины, побеждал в Континентальном кубке и выходил в плей-офф КХЛ.
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