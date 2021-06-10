Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Айлендерс вышли в полуфинал Кубка Стэнли
В НХЛ определился еще один участник третьего раунда плей-офф
фото - nhl.com
Нью-Йорк Айлендерс в шести матчах закрыл серию с Бостоном и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где команду Барри Троца ждет реванш с Тампой-Бэй.
Айлендерс – Бостон – 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
Счет в серии – 4:2
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стороженко: Настоящий Металлист вернуть невозможно
- Тоттенхэм выбрал Фонсеку, Почеттино и Куман остаются. Полная таблица тренерских трансферов
- Конопля поедет на сборы с Шахтером
- Кубок Стэнли. Тампа-Бэй побеждает Каролину, Бостон уступает Айлендерс
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...