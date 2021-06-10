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НХЛ: Айлендерс вышли в полуфинал Кубка Стэнли

Хоккей
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В НХЛ определился еще один участник третьего раунда плей-офф

НХЛ: Айлендерс вышли в полуфинал Кубка Стэнли

фото - nhl.com

Новина українською

Нью-Йорк Айлендерс в шести матчах закрыл серию с Бостоном и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где команду Барри Троца ждет реванш с Тампой-Бэй.

Айлендерс – Бостон – 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Счет в серии – 4:2

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Нью-Йорк Айлендерс
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