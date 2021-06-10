Названы номинанты на Харт Мемориал Трофи

Нападающие "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс, "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон и "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид номинированы на награду "Харт Мемориал Трофи".

Как сообщает официальный "твиттер" НХЛ, хоккеисты стали претендентами на приз, ежегодно вручаемый игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Лауреат определяется голосованием представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы НХЛ.

В регулярном сезоне-2020/2021 Мэттьюс сыграл в 52 матчах, набрав 66 (41+25) очков.

Маккиннон участвовал в 48 встречах "Колорадо" в регулярном чемпионате и набрал 65 (20+45) очков.

Макдэвид провёл 56 игр в чемпионате-2020/2021 и набрал 105 (33+72) очков.

Действующим обладателем награды является форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.