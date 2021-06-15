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НХЛ: Вегас сравнял счет в серии с Монреалем
В НХЛ сыгран еще один матч третьего раунда Кубка Стэнли
Вегас – Монреаль – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Счет в серии – 1:1
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