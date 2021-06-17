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НХЛ: Монреаль сравнял счет в серии с Вегасом
В НХЛ продолжается третий раунд Кубка Стэнли
фото - nhl.com
Вегас – Монреаль – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Счет в серии – 1:1
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