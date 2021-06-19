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Кубок Стэнли. 1/2 финала. Монреаль в овертайме побеждает Вегас и захватывает лидерство в серии

Хоккей
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Результаты полуфинального матча

Кубок Стэнли. 1/2 финала. Монреаль в овертайме побеждает Вегас и захватывает лидерство в серии

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UA-Футбол
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В ночь с 18 на 19 июня состоялся матч 1/2 финала плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию его результат:

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала

"Монреаль" - "Вегас"

3 - 2 (0-0; 1-1; 1-1; 1-0)

1 период: 0-0

2 период: 0-1 Руа (03,16); 1-1 Кофилд (03,54)

3 период: 1-2 Пьетранджелло (02,22); 2-2 Андерсон (18,05)

ОТ: 3-2 Андерсон (12,53)

Счет в серии: 2-1

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли плей-офф
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