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Кубок Стэнли. 1/2 финала. Монреаль в овертайме побеждает Вегас и захватывает лидерство в серии
Результаты полуфинального матча
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В ночь с 18 на 19 июня состоялся матч 1/2 финала плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию его результат:
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала
"Монреаль" - "Вегас"
3 - 2 (0-0; 1-1; 1-1; 1-0)
1 период: 0-0
2 период: 0-1 Руа (03,16); 1-1 Кофилд (03,54)
3 период: 1-2 Пьетранджелло (02,22); 2-2 Андерсон (18,05)
ОТ: 3-2 Андерсон (12,53)
Счет в серии: 2-1
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