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Кубок Стэнли. 1/2 финала. Айлендерс побеждают Тампа-Бэй и сравнивают счет в серии
Результаты ночного поединка
В ночь с 19 на 20 июня состоялся матч 1/2 финала розыгрыша Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию его результат:
Кубок Стэнли 2020/2021. 1/2 финала
"Айлендерс" - "Тампа-Бэй"
3 - 2 (0-0; 3-0; 0-2)
1 период: 0-0
2 период: 1-0 Бэйли (05,30); 2-0 Барзал (13,46); 3-0 Мартин (17,57)
3 период: 3-1 Пойнт (03,45); 3-2 Джонсон (06,43)
Счет в серии: 2-2
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