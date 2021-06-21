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НХЛ: Вегас сравнял счет в серии с Монреалем
В НХЛ продолжаются серии третьего раунда Кубка Стэнли
Монреаль – Вегас – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Счет в серии – 2:2
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