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НХЛ: Вегас сравнял счет в серии с Монреалем

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжаются серии третьего раунда Кубка Стэнли

НХЛ: Вегас сравнял счет в серии с Монреалем

Новина українською

Монреаль – Вегас – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Счет в серии – 2:2

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В статье: НХЛ Монреаль Канадиенс Вегас Голден Найтс
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