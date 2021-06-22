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НХЛ: Тампа забросила 8 шайб в ворота Айлендерс и повела в серии
В НХЛ приближается к развязке третий раунд плей-офф Кубка Стэнли
Тампа-Бэй – Айлендерс – 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)
Счет в серии – 3:2
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