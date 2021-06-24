  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ: Айлендерс в овертайме дожали Тампу и сравняли счет в серии
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ: Айлендерс в овертайме дожали Тампу и сравняли счет в серии

Хоккей
(1 голосов)

В полуфинальной серии будет седьмой матч

НХЛ: Айлендерс в овертайме дожали Тампу и сравняли счет в серии

фото - nhl.com

Новина українською

Айлендерс – Тампа-Бэй – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Счет в серии – 3:3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Айлендерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...