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НХЛ: Айлендерс в овертайме дожали Тампу и сравняли счет в серии
В полуфинальной серии будет седьмой матч
фото - nhl.com
Айлендерс – Тампа-Бэй – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Счет в серии – 3:3
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