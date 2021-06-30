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Форвард Эдмонтона стал обладателем Харт Трофи и повторил достижение Гретцки
Закономерный выбор
фото - nhl.com
Форвард Эдмонтона Коннор Макдэвид стал вторым хоккеистом в истории НХЛ после культового Уэйна Гретцки, которого единогласно выбрали самым ценным хоккеистом сезона для своей команды.
Макдэвид в голосовании журналистов получил максимальные 1000 баллов. Он на 400 очков опередил Остона Мэттьюса из Торонто, а топ-3 замкнул Нэтан Маккиннон из Колорадо (313 баллов).
Connor McDavid won the Hart Trophy voted as NHL MVP for the second time. The Oilers forward led the NHL with 105 points (33 goals, 72 assists) in 56 games. The other finalists were Auston Matthews of the Maple Leafs and Nathan MacKinnon of the Avalanche.https://t.co/cKfGvWx1Ab— NHL.com (@NHLdotcom) June 29, 2021
Макдэвид в регулярном чемпионате стал лидером НХЛ по количеству результативных действий. На счету канадца 105 очков – 33 шайбы и 72 результативных передачи.
Также Коннор Макдэвид стал обладателем Тед Линдсей Эворд – награды лучшему игроку сезона по версии хоккеистов. Аналогичный приз Коннор получал в 2017 и 2018 годах.
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