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Форвард Эдмонтона стал обладателем Харт Трофи и повторил достижение Гретцки

Хоккей
(1 голосов)

Закономерный выбор

Форвард Эдмонтона стал обладателем Харт Трофи и повторил достижение Гретцки

фото - nhl.com

Новина українською

Форвард Эдмонтона Коннор Макдэвид стал вторым хоккеистом в истории НХЛ после культового Уэйна Гретцки, которого единогласно выбрали самым ценным хоккеистом сезона для своей команды.

Макдэвид в голосовании журналистов получил максимальные 1000 баллов. Он на 400 очков опередил Остона Мэттьюса из Торонто, а топ-3 замкнул Нэтан Маккиннон из Колорадо (313 баллов).

Макдэвид в регулярном чемпионате стал лидером НХЛ по количеству результативных действий. На счету канадца 105 очков – 33 шайбы и 72 результативных передачи.

Также Коннор Макдэвид стал обладателем Тед Линдсей Эворд – награды лучшему игроку сезона по версии хоккеистов. Аналогичный приз Коннор получал в 2017 и 2018 годах.

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В статье: НХЛ Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерз
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