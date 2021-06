Форвард Эдмонтона стал обладателем Харт Трофи и повторил достижение Гретцки

Форвард Эдмонтона Коннор Макдэвид стал вторым хоккеистом в истории НХЛ после культового Уэйна Гретцки, которого единогласно выбрали самым ценным хоккеистом сезона для своей команды.

Макдэвид в голосовании журналистов получил максимальные 1000 баллов. Он на 400 очков опередил Остона Мэттьюса из Торонто, а топ-3 замкнул Нэтан Маккиннон из Колорадо (313 баллов).

Connor McDavid won the Hart Trophy voted as NHL MVP for the second time. The Oilers forward led the NHL with 105 points (33 goals, 72 assists) in 56 games. The other finalists were Auston Matthews of the Maple Leafs and Nathan MacKinnon of the Avalanche.https://t.co/cKfGvWx1Ab