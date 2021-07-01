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Тампа повела 2:0 в финале Кубка Стэнли
Молнии уходят в отрыв
фото - nhl.com
Тампа-Бэй – Монреаль – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Счет в серии – 2:0
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