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Кубок Стэнли. Финал. Тампа-Бэй третий раз побеждает Монреаль

Хоккей
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Развязка все ближе

Кубок Стэнли. Финал. Тампа-Бэй третий раз побеждает Монреаль

фото - nhl.com

UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 июля состоялся третий матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли 2020/2021. Вашему вниманию его результат:

Кубок Стэнли. 2020/2021. Финал

"Монреаль" - "Тампа-Бэй"

3 - 6 (1-2; 1-2; 1-2)

Счет в серии: 0 - 3

Обзор матча:

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В статье: Монреаль Канадиенс Кубок Стэнли Тампа-Бэй
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