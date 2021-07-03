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Кубок Стэнли. Финал. Тампа-Бэй третий раз побеждает Монреаль
Развязка все ближе
фото - nhl.com
В ночь со 2 на 3 июля состоялся третий матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли 2020/2021. Вашему вниманию его результат:
Кубок Стэнли. 2020/2021. Финал
"Монреаль" - "Тампа-Бэй"
3 - 6 (1-2; 1-2; 1-2)
Счет в серии: 0 - 3
Обзор матча:
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