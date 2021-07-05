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Шок: вратарь Коламбуса и сборной Латвии умер в 24 года

Хоккей
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Шок: вратарь Коламбуса и сборной Латвии умер в 24 года

фото - tsn.ca

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Федерация хоккея Латвии на официальном уровне сообщила о смерти вратаря Коламбуса Матиса Кивлениекса. В августе ему бы исполнилось 25 лет.

Портал Apollo.lv отмечает, что возможной причиной смерти хоккеиста мог быть несчастный случай с пиротехникой.

Кивлениекс в 2021 году в составе сборной Латвии сыграл на домашнем чемпионате мира. В четырех матчах он совершил 92,2% сэйвов.

В НХЛ за два сезона с Коламбусом латыш провел 8 матчей, в которых одержал 2 победы при 89,9% сэйвов.

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В статье: НХЛ Коламбус Блю Джекетс
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