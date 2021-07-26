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Чолач – первый украинец с 2007 года, выбранный на драфте НХЛ

Хоккей
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Ждем дебют в главной хоккейной лиге мира

Чолач – первый украинец с 2007 года, выбранный на драфте НХЛ

фото - uhl.ua

Новина українською

Вегас Голден Найтс на драфте НХЛ под 190-м номером отдал предпочтение 18-летнему защитнику Артуру Чолачу, который стал первым за 14 лет украинским хоккеистом, выбранным на заокеанской ярмарке талантов.

Чолач в сезоне 2020-2021 с Соколом дошел до финала плей-офф Суперлиги. В 9 матчах хоккеист молодежной и национальной сборной Украины отметился двумя заброшенными шайбами.

"В поздних раундах мы выбрали Якуба Демека и Артура Чолача. Нас устраивает их развитие, нам нравится то, что они могут нам дать через свой потенциал. Для клуба не имеет значения, откуда именно приедет хоккеист. Нам просто нужные лучшие игроки, чтобы побеждать", - комментирует выбор украинца Боб Лоус, помощник директора Вегаса по развитию игроков.

Если Вегас решит перевезти Артура Чолача в США, то карьеру за океаном перспективный украинец может начать в одном из фарм-клубов Голден Найтс (Хендерсон Сильвер Найтс в AHL или Форт Уэйн Кометс в лиге ECHL).

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс
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Источник:
Tribuna.com

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