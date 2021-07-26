Вегас продлит контракт с Мартинесом на сумму $ 5 млн в год

"Вегас Голден Найтс" в случае продления контракта с защитником Алеком Мартинесом превысит потолок зарплат.

Как сообщает в "Твиттере" журналист Джесси Гранье, в настоящее время клуб имеет возможность потратить $ 4,1 млн, при этом новое соглашение Мартинеса обойдётся примерно в $ 5 миллионов. Поэтому уже после одного продления контракта "Вегас" будет испытывать проблемы с попаданием под потолок.

Напомним, в прошедшем сезоне защитник принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности "+26".