  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Вегас продлит контракт с Мартинесом на сумму $ 5 млн в год
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вегас продлит контракт с Мартинесом на сумму $ 5 млн в год

Хоккей
(1 голосов)

Тем самым команда превысит потолок зарплат

Вегас продлит контракт с Мартинесом на сумму $ 5 млн в год

Новина українською

"Вегас Голден Найтс" в случае продления контракта с защитником Алеком Мартинесом превысит потолок зарплат.

Как сообщает в "Твиттере" журналист Джесси Гранье, в настоящее время клуб имеет возможность потратить $ 4,1 млн, при этом новое соглашение Мартинеса обойдётся примерно в $ 5 миллионов. Поэтому уже после одного продления контракта "Вегас" будет испытывать проблемы с попаданием под потолок.

Напомним, в прошедшем сезоне защитник принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности "+26".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...