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Вегас продлит контракт с Мартинесом на сумму $ 5 млн в год
Тем самым команда превысит потолок зарплат
"Вегас Голден Найтс" в случае продления контракта с защитником Алеком Мартинесом превысит потолок зарплат.
Как сообщает в "Твиттере" журналист Джесси Гранье, в настоящее время клуб имеет возможность потратить $ 4,1 млн, при этом новое соглашение Мартинеса обойдётся примерно в $ 5 миллионов. Поэтому уже после одного продления контракта "Вегас" будет испытывать проблемы с попаданием под потолок.
Напомним, в прошедшем сезоне защитник принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности "+26".
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