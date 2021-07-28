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Форвард Тампа-Бэй Лайтнинг подписал контракт с Калгари Флэймз на $ 29,4 млн
Контракт рассчитан на 6 лет
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Блейк Коулман подписал контракт с "Калгари Флэймз", пишет известный североамериканский журналист Джимми Хейес на своей странице в "Твиттере".
Отмечается, что стороны подпишут шестилетнее соглашение. В год Коулман будет получать $ 4,9 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 29,4 млн.
Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг" дома обыграла "Монреаль Канадиенс" со счётом 1:0 и победила в турнире.
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