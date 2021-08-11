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Лучший тренер НХЛ 2011 года стал ассистентом в фарм-клубе АХЛ

Хоккей
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Ранее специалист тренировал сборную США

Лучший тренер НХЛ 2011 года стал ассистентом в фарм-клубе АХЛ

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Специалист Дэн Байлсма назначен ассистентом в фарм-клуб "Сиэтл Кракен" – "Шарлотт Чекерс". Об этом сообщает пресс-служба Американской хоккейной лиги.

Контракт с Байлсмой заключён на один сезон. Тренер переходит в новую команду после трёх сезонов в качестве помощника в "Детройт Ред Уингз". Байлсма также работал главным тренером в НХЛ с "Питтсбургом" и "Баффало", выиграл Кубок Стэнли с "Пингвинз" в 2009 году и был признан лучшим тренером в 2011 году.

В 2013 году Байлсма был назначен главным тренером сборной США для участия в Олимпийских играх – 2014. На самих играх национальная команда ограничилась только четвертым местом. Он также работал помощником тренера сборной США на чемпионате мира, помогая команде завоевать бронзовые медали в 2015 и 2018 годах.

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В статье: Ден Байлсма
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