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Капитан Тампа-Бэй Лайтнинг продал свой дом за $ 16 млн

Хоккей
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Просто он получил выгодное предложение

Капитан Тампа-Бэй Лайтнинг продал свой дом за $ 16 млн

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос продал свой дом за $ 16 млн, сообщает североамериканский журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в "Твиттере".

Однако он отмечает, что не стоит связывать это с возможным обменом игрока. Просто Стэмкос получил сверхвыгодное предложение — реальная цена его недвижимости оценивалась в $ 9 млн.

Контракт 31-летнего хоккеиста с зарплатой $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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В статье: Тампа-Бэй Лайтнинг
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