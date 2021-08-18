Капитан Тампа-Бэй Лайтнинг продал свой дом за $ 16 млн

Капитан "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос продал свой дом за $ 16 млн, сообщает североамериканский журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в "Твиттере".

Однако он отмечает, что не стоит связывать это с возможным обменом игрока. Просто Стэмкос получил сверхвыгодное предложение — реальная цена его недвижимости оценивалась в $ 9 млн.

Контракт 31-летнего хоккеиста с зарплатой $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.