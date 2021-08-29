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Украинцы отдубасили венгров в конце хоккейного матча международного турнира в Броварах U-18

Хоккей
(1 голосов)

По делу - не грех

Украинцы отдубасили венгров в конце хоккейного матча международного турнира в Броварах U-18

UA-Футбол
Новина українською

Игроки сборной Украины по хоккею U-18 устроили драку в конце матча международного турнира в Броварах против команды Венгрии.

По словам наших спортсменов, наши противники позволяли себе неприличные высказывания в сторону хозяев площадки.

Сначала трое венгров "подъехал" к нашему голкиперу Василию Полгороднику. А вскоре, проезжая мимо украинский скамьи, хоккеист команды гостей обозвал нескольких наших игроков "п..сами".

Инициаторами схватки стали украинцы, оппоненты были к этому готовы и сделали то же - завязалась жесткая драка. Показательно, что свои боксерские поединки украинцы выиграли и, получив ответные матч-штрафы, покинули площадку с гордо поднятыми головами.

Совокупно украинцы заработали 118, а их оппоненты - 172 минуты штрафа. Матч завершился победой венгров 6-4. Победительницей международного турнира в Броварах стала юношеская сборная Беларуси (U18).

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В статье: Украина Венгрия
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Источник:
Sport.ua

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