Украинцы отдубасили венгров в конце хоккейного матча международного турнира в Броварах U-18

Игроки сборной Украины по хоккею U-18 устроили драку в конце матча международного турнира в Броварах против команды Венгрии.

По словам наших спортсменов, наши противники позволяли себе неприличные высказывания в сторону хозяев площадки.

Сначала трое венгров "подъехал" к нашему голкиперу Василию Полгороднику. А вскоре, проезжая мимо украинский скамьи, хоккеист команды гостей обозвал нескольких наших игроков "п..сами".

Инициаторами схватки стали украинцы, оппоненты были к этому готовы и сделали то же - завязалась жесткая драка. Показательно, что свои боксерские поединки украинцы выиграли и, получив ответные матч-штрафы, покинули площадку с гордо поднятыми головами.