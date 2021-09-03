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Лига чемпионов. Донбасс в серии буллитов уступил датскому Рунгстеду

Хоккей
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Дончане проиграли свой дебютный матч

Лига чемпионов. Донбасс в серии буллитов уступил датскому Рунгстеду

фото - uhl.ua

Новина українською

Сегодня, 3 сентября, донецкий "Донбасс" сыграл свой дебютный матч в хоккейной Лиге Чемпионов. Первым соперником дончан стал датский чемпион - "Рунгстед".

Дончане смогли воспользоваться большинством в первой 20-минутке. Единственную шайбу забросил Павел Медведев.

Во втором периоде было много удалений с обеих сторон. В этот раз в концовке периода отличился Расмус Андерсон. Заключительная 20-минутка прошла на встречных курсах – оба клуба по разу поразили ворота соперников.

В серии буллитов отличную игру показал голкипер "Рунгстеда", не пропустив ни одной шайбы в свои ворота.

Лига чемпионов. Групповой этап. 1-й тур

"Донбасс" – "Рунгстед" 2:3 Б (1:0, 1:1, 2:2)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк)
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