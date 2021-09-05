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Донбасс побеждает Руан во втором матче Лиги Чемпионов
Поздравляем с хорошим результатом
Украинский хоккейный клуб "Донбасс" сыграл второй матч на групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов. Клуб из Донецка победил французский "Руан". Счет матча 2-1.
Встреча прошла в киевском Дворце спорта.
В первом матче "Донбасс" в серии буллитов проиграл "Рунгстеду".
Отметим, что каждая команда, принимающая участие в групповом этапе сыграет по 6 матчей, два лучших клуба из каждой группы выйдут в плей-офф.
Лига чемпионов. Группа G
2 тур
"Донбасс" - "Руан"
2 - 1 (0-1; 1-0; 1-0)
1 период: 0-1 Гюттиг А. (08,57)
2 период: Шишляниковс О. (04,38)
3 период: Бирюков (11,00)
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