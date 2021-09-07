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10 лет назад разбился самолет с российской хоккейной командой
Страшный день для мирового спорта
фото - sport-express.ru
Ровно 10 лет назад, 7 сентября 2011 года, в авиакатастрофе разбился хоккейный клуб Локомотив (Ярославль).
Лайнер с хоккейной командой на борту спустя полторы минуты после начала полета задел крылом радиомаяк антенной системы и врезался в землю с полным разрушением и последовавшим за ним возгоранием.
Среди 45 пассажиров самолета ЯК-42 выжить удалось только бортпроводнику Александру Сизову и хоккеисту Александру Галимову, однако спустя несколько дней после трагедии Галимов скончался в больнице.
В авиакатастрофе погиб бывший вратарь сборной Украины Александр Вьюхин и два уроженца Киева – нападающий Даниил Собченко и защитник Виталий Аникеенко.
Символично, что сегодня ярославский Локомотив впервые за 10 лет проведет матч 7 сентября, а соперником возрожденного клуба станет минское Динамо. Именно в столицу Беларуси Локомотив летел в тот роковой день.
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