10 лет назад разбился самолет с российской хоккейной командой

Ровно 10 лет назад, 7 сентября 2011 года, в авиакатастрофе разбился хоккейный клуб Локомотив (Ярославль).

Лайнер с хоккейной командой на борту спустя полторы минуты после начала полета задел крылом радиомаяк антенной системы и врезался в землю с полным разрушением и последовавшим за ним возгоранием.

Среди 45 пассажиров самолета ЯК-42 выжить удалось только бортпроводнику Александру Сизову и хоккеисту Александру Галимову, однако спустя несколько дней после трагедии Галимов скончался в больнице.

В авиакатастрофе погиб бывший вратарь сборной Украины Александр Вьюхин и два уроженца Киева – нападающий Даниил Собченко и защитник Виталий Аникеенко.

Символично, что сегодня ярославский Локомотив впервые за 10 лет проведет матч 7 сентября, а соперником возрожденного клуба станет минское Динамо. Именно в столицу Беларуси Локомотив летел в тот роковой день.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!