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Донбасс проигрывает Руану в Лиге чемпионов. Как это было
Болеем за наших!
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за матчем третьего тура групповой стадии хоккейной Лиги чемпионов между "Донбассом" и французским "Руаном". Поединок состоится в Руане и начнётся в 21:00 по киевскому времени.
Это третий поединок нашей команды в текущем турнире. Предыдущий матч дончане проиграли по буллитам "Рунгстеду", а после обыграли "Руан" в Киеве.
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Руан - Донбасс в Лиге чемпионов: текстовая трансляция
"Руан" - "Донбасс" 4:3
Шайбы: Гюттиг 30, Джонстон 32, Рейно 43, Жилбер 54 - Бирюков 20, Сигарёв 35, Лялька 44
Третий период
|Время
|Событие
|Спасибо, что провели этот вечер вместе с UA-Футбол. До встречи на следующих онлайнах на нашем сайте. Всем пока!
|20
|Три броска дончане успели сделать, играя на два полевых игрока больше, но ни один из них до цели не дошёл. "Донбасс" впервые в нынешнем розыгрыше ЛЧ проигрывает в основное время.
|20
|36 секунд до сирены и 4 на 6 играем! "Донбасс" без вратаря!
|19
|Удаление у "Руана" за 64 секунды до сирены! За удар клюшкой Лампьер завершил для себя матч досрочно! Тут же Микульчик берёт тайм-аут.
|19
|120 секунд до пока финальной сирены. А "Руан" держит шайбу и даже выиграл вбрасывание в нашей зоне.
|17
|"Донбасс" пытается обострять игру, но получается редко. А время уплывает из рук чемпионов Украины.
|16
|Пересунько с левого края площадки бросал в ближний угол - Пинтарич парировал!
|14
|Эх. "Руан" опять выходит вперёд. Хозяева выиграли вбрасывание в нашей зоне, Жилбер сыграл на подборе и практически без сопротивления с центральной зоны расстрелял Макарова. 4:3 в пользу французов.
|12
|Великолепный шанс у "Донбасса"! Веерная атака дончан с передачей на Сигарёва на правый край площадки, но бросок того, похоже, пришёлся в каркас!
|11
|"Донбасс" в полном составе.
|10
|"Руан" зажимает нашу команду чуть ли не в линию ворот Макарова. Но пока получается терпеть вчетвером.
|9
|Буценко удалён за удар клюшкой. Очень неоднозначный эпизод.
|6
|Остроатакующая игра сейчас идёт. Понятно, что обе команды хотят забить, ведь уже вели в счёте по ходу какого-то времени.
|3
|ГООООООЛ! Сравниваем тут же! После рикошета шайба от перекладины залетела в ворота "Руана"! Пинтарич даже не видел броска, среагировал только когда шайба после броска Ляльки была уже за его спиной! 3:3!
|3
|Увы. Пропускаем в начале периода. Французы очень мощно начали третью часть игры. После мощного броска с правого края Макаров отбил перед собой, а Рейно не менее мощно добил в сетку.
|1
|Стартовал третий период с выигранного вбрасывания "Руаном". Напомню, что начинали мы его в меньшинстве, но лишь 16 секунд.
Второй период
|Время
|Событие
|20
|Серия очень опасных бросков от игроков "Руана", Макаров спасает ворота дончан. В атаках хозяев завершается второй период. На старте третьего "тайма" мы ещё 16 секунд сыграем в меньшинстве.
|19
|Пангелов-Юлдашев за подножку получает две минуты и вернётся на площадку уже после старта третьего периода.
|17
|Ещё один шикарный момент у "Донбасса". Три в два был выход, Медведев выкатывался правее центра и решил не делать передачу, а бросать сам - Пинтарич среагировал!
|15
|Воу! Четыре подряд вбрасывания в зоне "Руана", каждые из них "Донбасс" завершал за собой. На этот раз с вбрасывания пошёл пас за спину на Сигарёва, который с левого края льда бросил мимо вратаря! 2:2!
|15
|"Донбасс" наконец-то в полном составе и даже провёл контратаку, но бросок со средней дистанции прошёл мимо рамки.
|14
|Ещё один момент у ворот украинского чемпиона! Макаров парировал перед собой дальний удар, но тут же защита проспала ещё один выстрел с близкого расстояния - голкипер успел накрыть шайбу!
|14
|Выход один на один с Макаровым, но вратарь "Донбасса" парировал удар с пары метров!
|12
|Тут же ещё одно большинство для "Руана". Ногачов вне игры. Очень тяжёлый период для дончан.
|12
|"Руан" мгновенно реализовал большинство! Джонстон с правого края площадки пробивал в дальний угол, но шайба от Пангелова-Юлдашева изменила направление и влетела под ближнюю стойку!
|12
|Численное преимущество не реализовали, ещё и Сигарёва потеряли, который упал на вратаря. Две минуты для игрока "Донбасса".
|10
|"Руан" снова остаётся в меньшинстве! Рейно за толчок вратаря получил две минуты!
|10
|Пропускаем! Три подряд очень острых момента создали хозяева, последний из них реализовав. Ламперье набросил под удар Гюттингу, и тот с пары метров расстрелял Макарова! 1:1
|8
|По итогам прошлого эпизода с удалениями: Ео получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой и ещё две минуты за грубую игру. Поэтому "Руан" и остался без двух игроков.
|8
|Практически все две минуты прошли в зоне "Руана", получилось сделать несколько бросков, но "Руан", в целом, уверенно справился с игрой в защите.
|6
|И ещё одно удаление у "Руана". Сейчас будем разбираться, кого удалили. За что - вряд ли скажем. Эпизод остался за кадром, а повтор решили не показывать. У "Донбасса" будет первое большинство.
|6
|Руанец Ео удалён за удар локтем Медведева. Легионер "Донбасса" встал и тут же ответил, схватив обидчика за шею. Обоюдное удаление у нас.
|3
|"Донбасс" отбился вчетвером, убежал даже в контратаку, но ничего из неё не выжал.
|1
|Сакаловский за грубую игру удалён. Второе удаление в нашей команде в матче.
|1
|Первое вбрасывание во втором периоде за собой оставил "Руан". По вбрасываниям, кстати, мы первый период проиграли 8:11.
Первый период
|Время
|Событие
|20
|Сообразить ответ "Руан" не успел. Уходим на перерыв с приятными эмоциями!
|20
|ГООООООЛ! "Донбасс" открывает счёт за 15 секунд до конца первого периода! После перехвата в чужой зоне и первого броска, который отбил голкипер, Бирюков сыграл на добивании! 0:1, мы впереди!
|19
|Повтор показал, что наши защитники шайбу накрыли сверху, потом уже все начали наваливаться сверху. Никаких гола и удалений по итогу эпизода не было.
|19
|Бросок от синей линии по воротам "Донбасса" от Флада, мяч линию не пересёк, но на пятачке образовалась куча-мала! Судьи берут паузу на видеопросмотр момента!
|18
|Гюттиг по правому краю выскакивал на свидание с Макаровым, но вратарю между ног не пробил.
|16
|Лялька обокрал оппонента в чужой зоне и из-за ворот выкатывался на рамку, но Пинтарич успел переместить ногу к дальней штанге и отбить удар!
|14
|Поджимает "Руан", "Донбассу" в эти минуты очень непросто удаётся держать позиционную оборону.
|12
|Медведев с правого края сместился к центру и бросал в дальний угол, но Пинтарич среагировал! Наш ответ в контратаке!
|11
|Отзащищался "Донбасс" и уже продолжает игру в полном составе.
|11
|Наброс на пятачок перед воротами Макарова, голкипер "Донбасса" сориентировался и забрал шайбу в ловушку.
|9
|Первое удаление в игре. Захаров за подножку получает две минуты.
|8
|Ламперье забыли перед воротами, но его выстрел заблокировали. Ещё один очень неприятный эпизод около нашей рамки.
|6
|Долго держали хозяева шайбу в нашей зоне и наконец-то нашли возможность для броска от Ео, но тот пробить Макарова со средней дистанции не смог.
|4
|Буценко выскакивал на голкипера французов, но не смог его переиграть! Первый серьёзный момент у донецкой команды!
|1
|Сразу же выход два в одного у "Руана"! Но всё обошлось для нас.
|1
|Матч с небольшим опозданием, но всё же стартовал. "Донбасс" оставил за собой первое вбрасывание.
|0
|"Донбасс" (стартовая пятёрка): Макаров - Соколовский, Пангелов-Юлдашев - Лялька, Буценко, Коренчук
|0
|"Руан" (стартовая пятёрка): Пинтарич - Шакиашвили, Ео - Ламперье, Гюттиг, Вигнерс
20:35 Как я уже говорил, это вторая игра "Донбасса" и "Руана" в текущей чемпионской лиге. В воскресенье эти же соперники встречались в Киеве, а завершилась она волевой победой нашего чемпиона 2:1. Кстати, вот видео обзор игры.
20:30 Оба предыдущих матча для "Донбасса" в турнире были домашними и игрались во "Дворце спорта" в Киеве. Сейчас же подопечные Павла Микульчика впервые выйдут на гостевой лёд в поединке Лиги чемпионов. Вряд ли многие на нашем сайте регулярно следят за ЛЧ по хоккею, поэтому предлагаю взглянуть на турнирную таблицу. Как видим, пока дончане занимают проходное в плей-офф второе место, но вся борьба ещё впереди: например, с чемпионом Австрии, "Клагенфуртом", мы ещё не играли ни разу в нынешнем сезоне.
20:20 Всем привет и добро пожаловать на текстовый лайв, посвящённый хоккею! Сегодня мы следим за чемпионом нашей страны, "Донбассом", который проведёт встречу третьего тура группы чемпионской лиги против французского "Руана".
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