Донбасс проигрывает Руану в Лиге чемпионов. Как это было

UA-Футбол следит за матчем третьего тура групповой стадии хоккейной Лиги чемпионов между "Донбассом" и французским "Руаном". Поединок состоится в Руане и начнётся в 21:00 по киевскому времени.

Это третий поединок нашей команды в текущем турнире. Предыдущий матч дончане проиграли по буллитам "Рунгстеду", а после обыграли "Руан" в Киеве.

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Руан - Донбасс в Лиге чемпионов: текстовая трансляция

"Руан" - "Донбасс" 4:3

Шайбы: Гюттиг 30, Джонстон 32, Рейно 43, Жилбер 54 - Бирюков 20, Сигарёв 35, Лялька 44

Третий период

Время Событие Спасибо, что провели этот вечер вместе с UA-Футбол. До встречи на следующих онлайнах на нашем сайте. Всем пока! 20 Три броска дончане успели сделать, играя на два полевых игрока больше, но ни один из них до цели не дошёл. "Донбасс" впервые в нынешнем розыгрыше ЛЧ проигрывает в основное время. 20 36 секунд до сирены и 4 на 6 играем! "Донбасс" без вратаря! 19 Удаление у "Руана" за 64 секунды до сирены! За удар клюшкой Лампьер завершил для себя матч досрочно! Тут же Микульчик берёт тайм-аут. 19 120 секунд до пока финальной сирены. А "Руан" держит шайбу и даже выиграл вбрасывание в нашей зоне. 17 "Донбасс" пытается обострять игру, но получается редко. А время уплывает из рук чемпионов Украины. 16 Пересунько с левого края площадки бросал в ближний угол - Пинтарич парировал! 14 Эх. "Руан" опять выходит вперёд. Хозяева выиграли вбрасывание в нашей зоне, Жилбер сыграл на подборе и практически без сопротивления с центральной зоны расстрелял Макарова. 4:3 в пользу французов. 12 Великолепный шанс у "Донбасса"! Веерная атака дончан с передачей на Сигарёва на правый край площадки, но бросок того, похоже, пришёлся в каркас! 11 "Донбасс" в полном составе. 10 "Руан" зажимает нашу команду чуть ли не в линию ворот Макарова. Но пока получается терпеть вчетвером. 9 Буценко удалён за удар клюшкой. Очень неоднозначный эпизод. 6 Остроатакующая игра сейчас идёт. Понятно, что обе команды хотят забить, ведь уже вели в счёте по ходу какого-то времени. 3 ГООООООЛ! Сравниваем тут же! После рикошета шайба от перекладины залетела в ворота "Руана"! Пинтарич даже не видел броска, среагировал только когда шайба после броска Ляльки была уже за его спиной! 3:3! 3 Увы. Пропускаем в начале периода. Французы очень мощно начали третью часть игры. После мощного броска с правого края Макаров отбил перед собой, а Рейно не менее мощно добил в сетку. 1 Стартовал третий период с выигранного вбрасывания "Руаном". Напомню, что начинали мы его в меньшинстве, но лишь 16 секунд.

Второй период

Время Событие 20 Серия очень опасных бросков от игроков "Руана", Макаров спасает ворота дончан. В атаках хозяев завершается второй период. На старте третьего "тайма" мы ещё 16 секунд сыграем в меньшинстве. 19 Пангелов-Юлдашев за подножку получает две минуты и вернётся на площадку уже после старта третьего периода. 17 Ещё один шикарный момент у "Донбасса". Три в два был выход, Медведев выкатывался правее центра и решил не делать передачу, а бросать сам - Пинтарич среагировал! 15 Воу! Четыре подряд вбрасывания в зоне "Руана", каждые из них "Донбасс" завершал за собой. На этот раз с вбрасывания пошёл пас за спину на Сигарёва, который с левого края льда бросил мимо вратаря! 2:2! 15 "Донбасс" наконец-то в полном составе и даже провёл контратаку, но бросок со средней дистанции прошёл мимо рамки. 14 Ещё один момент у ворот украинского чемпиона! Макаров парировал перед собой дальний удар, но тут же защита проспала ещё один выстрел с близкого расстояния - голкипер успел накрыть шайбу! 14 Выход один на один с Макаровым, но вратарь "Донбасса" парировал удар с пары метров! 12 Тут же ещё одно большинство для "Руана". Ногачов вне игры. Очень тяжёлый период для дончан. 12 "Руан" мгновенно реализовал большинство! Джонстон с правого края площадки пробивал в дальний угол, но шайба от Пангелова-Юлдашева изменила направление и влетела под ближнюю стойку! 12 Численное преимущество не реализовали, ещё и Сигарёва потеряли, который упал на вратаря. Две минуты для игрока "Донбасса". 10 "Руан" снова остаётся в меньшинстве! Рейно за толчок вратаря получил две минуты! 10 Пропускаем! Три подряд очень острых момента создали хозяева, последний из них реализовав. Ламперье набросил под удар Гюттингу, и тот с пары метров расстрелял Макарова! 1:1 8 По итогам прошлого эпизода с удалениями: Ео получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой и ещё две минуты за грубую игру. Поэтому "Руан" и остался без двух игроков. 8 Практически все две минуты прошли в зоне "Руана", получилось сделать несколько бросков, но "Руан", в целом, уверенно справился с игрой в защите. 6 И ещё одно удаление у "Руана". Сейчас будем разбираться, кого удалили. За что - вряд ли скажем. Эпизод остался за кадром, а повтор решили не показывать. У "Донбасса" будет первое большинство. 6 Руанец Ео удалён за удар локтем Медведева. Легионер "Донбасса" встал и тут же ответил, схватив обидчика за шею. Обоюдное удаление у нас. 3 "Донбасс" отбился вчетвером, убежал даже в контратаку, но ничего из неё не выжал. 1 Сакаловский за грубую игру удалён. Второе удаление в нашей команде в матче. 1 Первое вбрасывание во втором периоде за собой оставил "Руан". По вбрасываниям, кстати, мы первый период проиграли 8:11.

Первый период

Время Событие 20 Сообразить ответ "Руан" не успел. Уходим на перерыв с приятными эмоциями! 20 ГООООООЛ! "Донбасс" открывает счёт за 15 секунд до конца первого периода! После перехвата в чужой зоне и первого броска, который отбил голкипер, Бирюков сыграл на добивании! 0:1, мы впереди! 19 Повтор показал, что наши защитники шайбу накрыли сверху, потом уже все начали наваливаться сверху. Никаких гола и удалений по итогу эпизода не было. 19 Бросок от синей линии по воротам "Донбасса" от Флада, мяч линию не пересёк, но на пятачке образовалась куча-мала! Судьи берут паузу на видеопросмотр момента! 18 Гюттиг по правому краю выскакивал на свидание с Макаровым, но вратарю между ног не пробил. 16 Лялька обокрал оппонента в чужой зоне и из-за ворот выкатывался на рамку, но Пинтарич успел переместить ногу к дальней штанге и отбить удар! 14 Поджимает "Руан", "Донбассу" в эти минуты очень непросто удаётся держать позиционную оборону. 12 Медведев с правого края сместился к центру и бросал в дальний угол, но Пинтарич среагировал! Наш ответ в контратаке! 11 Отзащищался "Донбасс" и уже продолжает игру в полном составе. 11 Наброс на пятачок перед воротами Макарова, голкипер "Донбасса" сориентировался и забрал шайбу в ловушку. 9 Первое удаление в игре. Захаров за подножку получает две минуты. 8 Ламперье забыли перед воротами, но его выстрел заблокировали. Ещё один очень неприятный эпизод около нашей рамки. 6 Долго держали хозяева шайбу в нашей зоне и наконец-то нашли возможность для броска от Ео, но тот пробить Макарова со средней дистанции не смог. 4 Буценко выскакивал на голкипера французов, но не смог его переиграть! Первый серьёзный момент у донецкой команды! 1 Сразу же выход два в одного у "Руана"! Но всё обошлось для нас. 1 Матч с небольшим опозданием, но всё же стартовал. "Донбасс" оставил за собой первое вбрасывание. 0 "Донбасс" (стартовая пятёрка): Макаров - Соколовский, Пангелов-Юлдашев - Лялька, Буценко, Коренчук 0 "Руан" (стартовая пятёрка): Пинтарич - Шакиашвили, Ео - Ламперье, Гюттиг, Вигнерс

20:35 Как я уже говорил, это вторая игра "Донбасса" и "Руана" в текущей чемпионской лиге. В воскресенье эти же соперники встречались в Киеве, а завершилась она волевой победой нашего чемпиона 2:1. Кстати, вот видео обзор игры.

20:30 Оба предыдущих матча для "Донбасса" в турнире были домашними и игрались во "Дворце спорта" в Киеве. Сейчас же подопечные Павла Микульчика впервые выйдут на гостевой лёд в поединке Лиги чемпионов. Вряд ли многие на нашем сайте регулярно следят за ЛЧ по хоккею, поэтому предлагаю взглянуть на турнирную таблицу. Как видим, пока дончане занимают проходное в плей-офф второе место, но вся борьба ещё впереди: например, с чемпионом Австрии, "Клагенфуртом", мы ещё не играли ни разу в нынешнем сезоне.

20:20 Всем привет и добро пожаловать на текстовый лайв, посвящённый хоккею! Сегодня мы следим за чемпионом нашей страны, "Донбассом", который проведёт встречу третьего тура группы чемпионской лиги против французского "Руана".