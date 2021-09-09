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Донбасс потерпел второе поражение в Лиге чемпионов
Через два дня дончане сыграют в Дании
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
Первый выездной матч "Донбасса" в хоккейной Лиге чемпионов завершился поражением. Чемпион Украины уступил во Франции "Руану", проиграв в одну шайбу.
Что интересно, счёт во встрече открыл донецкий клуб, забросив шайбу за 15 секунд до окончания первого периода. Вторую 20-минутку выиграли хозяева, однако общий счёт на табло был равным. В дебюте третьего "тайма" соперники ещё раз обменялись голами. Развязка наступила за шесть с половиной минут до сирены. "Донбасс" снова не лучшим образом выглядел на вбрасываниях, и одно из них, проигранное в своей зоне, привело к голу Жилбера.
В группе G "Донбасс" делит с "Руаном" второе и третье места. Напомним, что только две команды из четырёх выходят в плей-офф. Следующий матч ЛЧ дончане проведут 11 сентября против датского "Рунгстеда".
"Руан" - "Донбасс" 4:3
Шайбы: Гюттиг 30, Джонстон 32, Рейно 43, Жилбер 54 - Бирюков 20, Сигарёв 35, Лялька 44
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