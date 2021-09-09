  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Донбасс потерпел второе поражение в Лиге чемпионов
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Донбасс потерпел второе поражение в Лиге чемпионов

Хоккей
(1 голосов)

Через два дня дончане сыграют в Дании

Донбасс потерпел второе поражение в Лиге чемпионов

Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен

Новина українською

Первый выездной матч "Донбасса" в хоккейной Лиге чемпионов завершился поражением. Чемпион Украины уступил во Франции "Руану", проиграв в одну шайбу.

Что интересно, счёт во встрече открыл донецкий клуб, забросив шайбу за 15 секунд до окончания первого периода. Вторую 20-минутку выиграли хозяева, однако общий счёт на табло был равным. В дебюте третьего "тайма" соперники ещё раз обменялись голами. Развязка наступила за шесть с половиной минут до сирены. "Донбасс" снова не лучшим образом выглядел на вбрасываниях, и одно из них, проигранное в своей зоне, привело к голу Жилбера.

Читайте такжеДонбасс проигрывает Руану в Лиге чемпионов. Как это было

В группе G "Донбасс" делит с "Руаном" второе и третье места. Напомним, что только две команды из четырёх выходят в плей-офф. Следующий матч ЛЧ дончане проведут 11 сентября против датского "Рунгстеда".

"Руан" - "Донбасс" 4:3
Шайбы: Гюттиг 30, Джонстон 32, Рейно 43, Жилбер 54 - Бирюков 20, Сигарёв 35, Лялька 44

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) Хоккейная Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...