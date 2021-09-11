Донбасс играет четвёртый матч в Лиге чемпионов. Текстовая трансляция

UA-Футбол следит за четвёртым матчем "Донбасса" в Лиге чемпионов по хоккею. Соперником чемпиона Украины будет датский клуб "Рунгстед". Встреча состоится на поле нашего соперника, а стартовое вбрасывание шайбы запланировано на 20:30 по киевскому времени.

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Как выглядит таблица в группе "Донбасса" в Лиге чемпионов

Донбасс против Рунгстеда в Лиге чемпионов по хоккею: текстовая трансляция матча

"Рунгстед" - "Донбасс" 0:0

Первый период