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Донбасс играет четвёртый матч в Лиге чемпионов. Текстовая трансляция
Болеем за нашу команду в главном хоккеном турнире Европы!
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за четвёртым матчем "Донбасса" в Лиге чемпионов по хоккею. Соперником чемпиона Украины будет датский клуб "Рунгстед". Встреча состоится на поле нашего соперника, а стартовое вбрасывание шайбы запланировано на 20:30 по киевскому времени.
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Как выглядит таблица в группе "Донбасса" в Лиге чемпионов
Донбасс против Рунгстеда в Лиге чемпионов по хоккею: текстовая трансляция матча
"Рунгстед" - "Донбасс" 0:0
Первый период
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|Всем привет и добро пожаловать на новый онлайн матча чемпионской лиги по хоккею. В этом турнире впервые в истории играет чемпион нашей страны. Сегодня "Донбасс" проведёт свою четвёртую встречу в ЛЧ. Соперником будет датский "Рунгстед".
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