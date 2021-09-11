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Лига Чемпионов. Донбасс проиграл Рунгстеду в четвертом матче Лиги чемпионов
К сожалению
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
Хоккейный клуб "Донбасс" проиграл в четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов 2021. Наши ребята в овертайме уступили датскому "Рунгстеду".
Лига Чемпионов 2021. Групповой этап
4 раунд
"Рунгстед" - "Донбасс"
4 - 3 после ОТ (1-0; 1-1; 1-2; 0-1)
1 период: 1-0 Бьеррум (00,56)
2 период: 2-0 Писон (09,17); 2-1 Медведев (13,10)
3 период: 3-1 Дейли (01,06); 3-2 Пересунько (04,09); 3-3 Жулдиков (06,13)
ОТ: 4-3 Густафсон (00,29)
Турнирная таблица группы G:
Следующий матч Лиги чемпионов "Донбасс" проведет 6 октября против австрийского "Клагенфурта".
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