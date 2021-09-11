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Лига Чемпионов. Донбасс проиграл Рунгстеду в четвертом матче Лиги чемпионов

Хоккей
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Лига Чемпионов. Донбасс проиграл Рунгстеду в четвертом матче Лиги чемпионов

Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Хоккейный клуб "Донбасс" проиграл в четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов 2021. Наши ребята в овертайме уступили датскому "Рунгстеду".

Лига Чемпионов 2021. Групповой этап

4 раунд

"Рунгстед" - "Донбасс"

4 - 3 после ОТ (1-0; 1-1; 1-2; 0-1)

1 период: 1-0 Бьеррум (00,56)

2 период: 2-0 Писон (09,17); 2-1 Медведев (13,10)

3 период: 3-1 Дейли (01,06); 3-2 Пересунько (04,09); 3-3 Жулдиков (06,13)

ОТ: 4-3 Густафсон (00,29)

Турнирная таблица группы G:

Лига Чемпионов. Донбасс проиграл Рунгстеду в четвертом матче Лиги чемпионов - изображение 1

Следующий матч Лиги чемпионов "Донбасс" проведет 6 октября против австрийского "Клагенфурта".

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) Хоккейная Лига чемпионов
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