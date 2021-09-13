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Тренер Коламбус ушел из клуба из-за отказа вакцинироваться
Тренер разорвал контракт с клубом
"Коламбус Блю Джекетс" объявил об уходе Сильвена Лефевра из тренерского штаба команды.
Как сообщает официальный сайт клуба, специалист отказался проходить вакцинацию от коронавируса и, таким образом, не сможет исполнять обязанности в клубе с учётом новых действующих ковид-протоколов НХЛ.
"Мы разочарованы, но уважаем это личное решение Сильвена и желаем ему успехов. Нам повезло, что к нашему клубу присоединился выдающийся тренер Стив Маккарти, который выступал в НХЛ, выигрывал чемпионаты как игрок и был важным членом нашего отдела хоккейных операций в качестве помощника тренера в "Кливленде" (фарм-клуб "Коламбуса". — Прим. "Чемпионата"), — сообщил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен.
Отметим, что Лефевр стал помощником главного тренера "Коламбуса" в конце июня.
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