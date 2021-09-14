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УХЛ представила расписание нового сезона
До старта всего три дня
фото - uhl.ua
Украинская хоккейная лига представила календарь матчей чемпионата УХЛ в сезоне 2021-2022. Регулярный чемпионат начнется 17 сентября матчем между действующим чемпионом Украины Донбассом и финалистом плей-офф Соколом.
На первой стадии сезона каждая команда с 17 сентября по 22 февраля проведет 42 матча.
Плей-офф традиционно будет состоять из трех этапов – 1/4 финала до двух побед, 1/2 и финал – до четырех побед.
Победитель регулярного чемпионата напрямую выходит в полуфинал плей-офф. Остальные шесть клубов разыграют три путевки в 1/2 финала.
С полным календарем сезона в УХЛ можно ознакомиться здесь.
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