  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сокол добыл сухую гостевую победу над Мариуполем
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сокол добыл сухую гостевую победу над Мариуполем

Хоккей
(1 голосов)

Все решилось в заключительной части матча

Сокол добыл сухую гостевую победу над Мариуполем

Новина українською

Сегодня, 20 сентября, в Мариуполе продолжился второй тур Украинской хоккейной лиги - местные "стальные чайки" принимали киевский "Сокол".

В первом периоде обе команды старались открыть счёт в матче, но на перерыв команды ушли, оставляя интригу первого гола и показывая одинаковую упорность в игре.

Второй период команды начали, играя 4 на 4. Создавали моменты соперники в зонах друг друга, но шайба не шла в ворота.

Первую шайбу в сегодняшнем матче забросил "Сокол" на 44 минуте игры. На последних минутах заключительной трети "Мариуполь" активно наседал на "Сокол", пытаясь довести игру до овертайма. "Стальные чайки" сняли вратаря, но шайбу успел перехватить Антон Елисеенко и направил её в пустые ворота.

"Мариуполь" - "Сокол" (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 44:36 Михнов (Мажуга, Рубан), 2:0 – 59:43 Елисеенко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...