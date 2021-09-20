Сокол добыл сухую гостевую победу над Мариуполем

Сегодня, 20 сентября, в Мариуполе продолжился второй тур Украинской хоккейной лиги - местные "стальные чайки" принимали киевский "Сокол".

В первом периоде обе команды старались открыть счёт в матче, но на перерыв команды ушли, оставляя интригу первого гола и показывая одинаковую упорность в игре.

Второй период команды начали, играя 4 на 4. Создавали моменты соперники в зонах друг друга, но шайба не шла в ворота.

Первую шайбу в сегодняшнем матче забросил "Сокол" на 44 минуте игры. На последних минутах заключительной трети "Мариуполь" активно наседал на "Сокол", пытаясь довести игру до овертайма. "Стальные чайки" сняли вратаря, но шайбу успел перехватить Антон Елисеенко и направил её в пустые ворота.

"Мариуполь" - "Сокол" (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 44:36 Михнов (Мажуга, Рубан), 2:0 – 59:43 Елисеенко