Донбасс с разгромным счетом обыграл Белый Барс

20 сентября, в Краматорске стартовал 2-й тур Украинской хоккейной лиги - "Донбасс" принимал белоцерковский "Белый Барс".

"Донбасс" начал поединок с двух заброшенных шайб - уже ко второй минуте матча хозяева отличились в воротах Ярослава Сулимы. Вскоре белоцерковцы сократили отставание своей команды.

Во второй половине первого периода игра проходила при полном контроле "Донбасса", который еще трижды отличилась в воротах белоцерковцев.

По ходу второй двадцатиминутки "Донбасс" не сбавил результативные обороты и еще 4 раза отличился в воротах "Белого Барса", доведя счет до разгромного.

Третий период стал не менее результативным - дончане довели счет до разгромных 12:1 в свою пользу. Под конец встречи "барсам" удалось еще раз прошить Яниса Вориса и установить итоговый счет 12:2 на табло в Краматорске.

"Донбасс" - "Белый Барс" 12:2 (5:1, 4:0, 4:1)