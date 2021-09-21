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Кременчук без проблем разобрался с новичком УХЛ

Хоккей
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Хозяева выглядели увереннее

Кременчук без проблем разобрался с новичком УХЛ

Фото: УХЛ

Новина українською

В Кременчуге состоялся матч второго тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, где местная команда принимала новичка чемпионата – "Рулав Одд".

Половину встречи на табло продержались нули. На 30-й минуте Алексей Ворона вывел хозяев вперед.

Ещё до второго перерыва в воротах Петрова отличились Андрей Денискин и Александр Яковлев.

В третьем периоде голевая феерия от "Кременчука" продолжилась – по шайбе забросили Созонов, Грицких и Ворона. Незадолго до конца основного времени шайбой престижа отметился форвард "викингов" Филипп Лапков.

Свой следующий матч "Кременчук" проведёт 24 сентября в 18:30 против "Мариуполя", а "Рулав Одд" днём позднее в 13:00 сыграет с "Белым Барсом".

"Кременчук" - "Рулав Одд" (0:0; 3:0; 3:1)

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В статье: ХК Кременчуг Рула Одд
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