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Кременчук без проблем разобрался с новичком УХЛ
Хозяева выглядели увереннее
Фото: УХЛ
В Кременчуге состоялся матч второго тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, где местная команда принимала новичка чемпионата – "Рулав Одд".
Половину встречи на табло продержались нули. На 30-й минуте Алексей Ворона вывел хозяев вперед.
Ещё до второго перерыва в воротах Петрова отличились Андрей Денискин и Александр Яковлев.
В третьем периоде голевая феерия от "Кременчука" продолжилась – по шайбе забросили Созонов, Грицких и Ворона. Незадолго до конца основного времени шайбой престижа отметился форвард "викингов" Филипп Лапков.
Свой следующий матч "Кременчук" проведёт 24 сентября в 18:30 против "Мариуполя", а "Рулав Одд" днём позднее в 13:00 сыграет с "Белым Барсом".
"Кременчук" - "Рулав Одд" (0:0; 3:0; 3:1)
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