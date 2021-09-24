Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Донбасс разгромил Днепр и продолжил свою победную серию
Дончане пропустили лишь один раз
Сегодня, 24 сентября, в Херсоне третий тур чемпионата Украинской хоккейной лиги начали "Днепр" и "Донбасс".
Численным преимуществом в начале поединка владел "Донбасс". Счет в матче открыли "щуки" - первую шайбу команды в сезоне забросил Дмитрий Саврицкий. Спустя некоторое время гостям на руку сыграло удаление и они отправили шайбу в ворота.
Вторую двадцатиминутку команды начали на равных, попеременно владея инициативой. После второго гола дончане вошли в темп игры и Олег Шишлянников увеличил преимущество своей команды - 1:3. Свою дебютную шайбу в УХЛ забил и Садовиков.
В третьем периоде "Донбассу" удалось забросить ещё раз и довести игру до победы.
"Днепр" - "Донбасс" (1:1, 0:3, 0:1)
Популярное сейчас
- Трубин: Скучаю за Донецком, который был до войны. Город процветал, а сейчас - выживает
- Агент Зинченко: Наполи предлагали за Сашу самые большие деньги в Европе
- Владимир Кличко высказался о бое Джошуа – Усик
- Мариуполь одержал победу в выездном матче над Кременчугом
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО