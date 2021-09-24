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Донбасс разгромил Днепр и продолжил свою победную серию

Хоккей
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Дончане пропустили лишь один раз

Донбасс разгромил Днепр и продолжил свою победную серию

Новина українською

Сегодня, 24 сентября, в Херсоне третий тур чемпионата Украинской хоккейной лиги начали "Днепр" и "Донбасс".

Численным преимуществом в начале поединка владел "Донбасс". Счет в матче открыли "щуки" - первую шайбу команды в сезоне забросил Дмитрий Саврицкий. Спустя некоторое время гостям на руку сыграло удаление и они отправили шайбу в ворота.

Вторую двадцатиминутку команды начали на равных, попеременно владея инициативой. После второго гола дончане вошли в темп игры и Олег Шишлянников увеличил преимущество своей команды - 1:3. Свою дебютную шайбу в УХЛ забил и Садовиков.

В третьем периоде "Донбассу" удалось забросить ещё раз и довести игру до победы.

"Днепр" - "Донбасс" (1:1, 0:3, 0:1)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Днепр (Херсон)
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