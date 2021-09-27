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Сокол разгромил Рулав Одд в четвертом туре УХЛ
Хозяева не дали ни малейшего шанса соперникам
27 сентября, в Киеве местный "Сокол" принимал харьковский "Рулав Одд" в рамках четвертого тура Украинской хоккейной лиги.
Поединок команды начали на высоких скоростях. В первой половине периода клубы так и не смогли забить, а на его экваторе большинство 5 на 3 помогло "Соколу" открыть счет. Буквально через минуту в уже равных составах хозяева увеличили преимущество.
Во второй двадцатиминутке киевляне смогли довести счет до уверенных 5:0 в свою пользу, фактически сняв вопрос о победителе в этом матче. У "Рулав Одд" был шанс сократить отставание, но Кирилл Бондаренко не смог реализовать штрафной бросок.
На старте третьего периода Елисеенко сделал хет-трик, а затем Хайруллов довел счет до разгромных 7:0.
"Сокол" - "Рулав Одд" 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
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