Краматорск на выезде обыграл Белый Барс

27 сентября, в Белой Церкви местный "Белый Барс" и "Краматорск" закрыли четвертый тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Краматорчане уже на первой минуте матча сумели выйти вперёд. После заброшенной шайбы "Краматорск" позволил "Белому Барсу" в формате 4 на 3 сравнять счёт.

Во втором периоде оба противника хотели выйти вперед, создавая моменты у ворот друг друга. Такая активность позволила "Краматорску" выйти вперед.

В заключительной двадцатиминутке "желто-черные" не сбавляли обороты и забросили четвертую шайбу.

"Белый Барс" - "Краматорск" (1:1, 0:2, 0:1)