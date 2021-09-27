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Краматорск на выезде обыграл Белый Барс

Хоккей
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Хозяева забросили лишь одну шайбу

Краматорск на выезде обыграл Белый Барс

https://uhl.ua

Новина українською

27 сентября, в Белой Церкви местный "Белый Барс" и "Краматорск" закрыли четвертый тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Краматорчане уже на первой минуте матча сумели выйти вперёд. После заброшенной шайбы "Краматорск" позволил "Белому Барсу" в формате 4 на 3 сравнять счёт.

Во втором периоде оба противника хотели выйти вперед, создавая моменты у ворот друг друга. Такая активность позволила "Краматорску" выйти вперед.

В заключительной двадцатиминутке "желто-черные" не сбавляли обороты и забросили четвертую шайбу.

"Белый Барс" - "Краматорск" (1:1, 0:2, 0:1)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Краматорск
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