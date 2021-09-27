Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Краматорск на выезде обыграл Белый Барс
Хозяева забросили лишь одну шайбу
https://uhl.ua
27 сентября, в Белой Церкви местный "Белый Барс" и "Краматорск" закрыли четвертый тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.
Краматорчане уже на первой минуте матча сумели выйти вперёд. После заброшенной шайбы "Краматорск" позволил "Белому Барсу" в формате 4 на 3 сравнять счёт.
Во втором периоде оба противника хотели выйти вперед, создавая моменты у ворот друг друга. Такая активность позволила "Краматорску" выйти вперед.
В заключительной двадцатиминутке "желто-черные" не сбавляли обороты и забросили четвертую шайбу.
"Белый Барс" - "Краматорск" (1:1, 0:2, 0:1)
Популярное сейчас
- Сербия наступает на позиции Украины в Таблице коэффициентов
- Леоненко: Такие как Кополовцы, опытные эти – они не должны даже к стадиону подходить
- Матч Бавария - Динамо обслужит бригада арбитров из Италии
- Мариуполь одержал победу в выездном матче над Кременчугом
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила