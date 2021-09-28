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Вратарь с лицом Франкенштейна. Какой ценой украинский хоккеист стал звездой NHL? ВИДЕО
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фото - go29.ru
Недавно я сидел в Instagram, скролил ленту и наткнулся на эту фотографию. Она очень отличалась среди других постов, ведь я слежу за спортом. А тут на тебе, какой-то дядя со шрамами по всему лицу. Он больше похож на ветерана боевых действий. Я прочитал текст под фотографией и очень удивился, ведь на фото был известен вратарь НХЛ с украинскими корнями. Звали его Терри Савчук.
Но почему так много рубцов? Как будто хоккеисты скользили не по льду, а по его лицу. В этом видео я отвечу на этот вопрос, а также расскажу вам о величайшем хоккейном вратаре, который был родом из Украины.
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