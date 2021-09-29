Федерация хоккея Украины объявила наказание для игрока-расиста из Кременчуга

Нападающий Кременчуга Андрей Денискин во время матча УХЛ против Донбасса показал расистский жест в отношении Джалена Смерека и был удален до конца игры.

Теперь же Федерация хоккея Украины объявила об обязательной дисквалификации Денискина на 3 матча. Также хоккеиста наказали 10 матчами дополнительной дисквалификации, которую он может выкупить.

Таким образом, Денискин не поможет Кременчугу в матчах с Соколом, Белым Барсом и Краматорском.

Ранее Джален Смерек в Facebook сообщил, что не выйдет на лед, пока Андрея Денискина не исключат из УХЛ.

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