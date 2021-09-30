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Четыре клуба УХЛ призвали отстранить расиста из Кременчуга
Скандал вышел на международный уровень
фото - УХЛ
Четыре представителя УХЛ Донбасс, Белый Барс, Краматорск и Мариуполь обратились в Международную федерацию хоккея с просьбой запретить форварду Кременчуга Андрею Денискину выступать в соревнованиях под эгидой ИИХФ.
Денискин в недавнем матче УХЛ против Донбасса проявил расизм в отношении форварда гостей Джейлена Смерека, имитировав поедание банана.
УХЛ дисквалифицировала Денискина на 3 матча и выписала для хоккеиста-расиста 10 матчей дополнительной дисквалификации, которую он может выкупить за 1870 долларов.
Андрей Денискин принес извинения Джейлену Смереку, но тот отказывается выходить на лёд, пока его обидчика не отстранят от чемпионата.
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