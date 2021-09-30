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Донбасс в домашнем матче обыграл Рулав Одд

Хоккей
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Донецкий клуб уже в первом периоде убил интригу

Донбасс в домашнем матче обыграл Рулав Одд

Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен

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Сегодня, 30 сентября, в Краматорске действующий чемпион УХЛ "Донбасс" принимал харьковский "Рулав Одд".

С первых секунд игры подопечные Павла Микульчика стали демонстрировать, кто на льду хозяин. Однако ближе к середине периода дончанам удалось прошить голкипера. В итоге, в его воротах до конца игрового отрезка оказалось пять шайб, "Рулав Одд" ответил только одной – точным броском отличился Кирилл Бондаренко.

Вторую 20-минутку харьковчане начали с замены голкипера. Самым опасный момент за период был создан харьковчанами.

Третий период команды провели на небольших скоростях, действовали больше на контратаках. Так одна из них завершилась точным броском капитана "Рулав Одд" Евгения Секирко.

"Донбасс" - "Рулав Одд" 5:2 (5:1, 0:0, 0:1)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) Рулав Одд
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