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Мариуполь с разгромным счетом уступил Краматорску
Все решилось во второй двадцатиминутке
Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен
30 сентября, в Мариуполе матчем между местными "чайками" и "Краматорском" продолжился 5-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.
"Мариуполь" начал матч с достаточно быстро заброшенной шайбы. Однако до конца периода "Краматорск" сумел выйти вперед.
Во втором периоде "Краматорск" показал феерию игры в неравных составах, трижды забросив в большинстве и один раз в меньшинстве.
На старте третьей двадцатиминутки "Мариуполь" сократил свое отставание, но уже через 2 минуты Ярослав Сергиевский снова вернул "Краматорску" преимущество в 5 шайб. Этот гол поставил результативную точку в поединке.
"Мариуполь" - "Краматорск" 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)
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