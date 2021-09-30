Мариуполь с разгромным счетом уступил Краматорску

30 сентября, в Мариуполе матчем между местными "чайками" и "Краматорском" продолжился 5-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги.

"Мариуполь" начал матч с достаточно быстро заброшенной шайбы. Однако до конца периода "Краматорск" сумел выйти вперед.

Во втором периоде "Краматорск" показал феерию игры в неравных составах, трижды забросив в большинстве и один раз в меньшинстве.

На старте третьей двадцатиминутки "Мариуполь" сократил свое отставание, но уже через 2 минуты Ярослав Сергиевский снова вернул "Краматорску" преимущество в 5 шайб. Этот гол поставил результативную точку в поединке.

"Мариуполь" - "Краматорск" 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)