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Отвратительно и мерзко: хоккеист Торонто жестко высказался о расистском скандале в УХЛ
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фото - mapleleafshotstove.com
Форвард Кременчуга Андрей Денискин в концовке второго периода матча УХЛ против Донбасса (3:2) показал расистский жест в отношении хоккеиста Донбасса Джалена Смерека. Денискин имитировал поедание банана, за что незамедлительно был изгнан с площадки.
УХЛ наказала хоккеиста Кременчуга обязательной 3-матчевой дисквалификацией и 10-матчевым дополнительным отстранением, которое Денискин может выкупить за 50 тысяч гривен.
Нападающий клуба НХЛ Торонто Уэйн Симмондс считает, что Денискину больше не место в хоккее.
"Если бы я принимал решение, то было бы два варианта: либо мы выбиваем из него все дерьмо, либо его отстраняют на всю жизнь.
Это отвратительно и мерзко. Он сделал это без колебаний – и это вызывает у меня тошноту.
ИИХФ и УХЛ должны что-то с этим сделать. Этого парня нужно отстранить", - приводит слова Симмондса Sportsnet.
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