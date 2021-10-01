Отвратительно и мерзко: хоккеист Торонто жестко высказался о расистском скандале в УХЛ

Форвард Кременчуга Андрей Денискин в концовке второго периода матча УХЛ против Донбасса (3:2) показал расистский жест в отношении хоккеиста Донбасса Джалена Смерека. Денискин имитировал поедание банана, за что незамедлительно был изгнан с площадки.

УХЛ наказала хоккеиста Кременчуга обязательной 3-матчевой дисквалификацией и 10-матчевым дополнительным отстранением, которое Денискин может выкупить за 50 тысяч гривен.

Нападающий клуба НХЛ Торонто Уэйн Симмондс считает, что Денискину больше не место в хоккее.

"Если бы я принимал решение, то было бы два варианта: либо мы выбиваем из него все дерьмо, либо его отстраняют на всю жизнь.

Это отвратительно и мерзко. Он сделал это без колебаний – и это вызывает у меня тошноту.

ИИХФ и УХЛ должны что-то с этим сделать. Этого парня нужно отстранить", - приводит слова Симмондса Sportsnet.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!