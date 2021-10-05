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Клагенфурт прибыл в Украину

Хоккей
(1 голосов)

6 октября он встретится с Донбассом

Клагенфурт прибыл в Украину

Фото: УХЛ

Новина українською

Завтра, 6 октября, "Донбасс" проведет третий домашний поединок в рамках групповой стадии хоккейной Лиги чемпионов – соперником команды Павла Микульчика станет чемпион Австрии "Клагенфурт".

Накануне матча команда Петри Матикайнена прилетела в Украину и сразу отправилась во Дворец спорта. Австрийцы осмотрели арену и разместились в раздевалке. Опробовать лед столичной площадки "Клагенфурт" сможет завтра во время утренней раскатки.

Клагенфурт прибыл в Украину - изображение 1

Клагенфурт прибыл в Украину - изображение 2

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В статье: ХК Донбасс (Донецк)
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Источник:
УХЛ

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