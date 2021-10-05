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Клагенфурт прибыл в Украину
6 октября он встретится с Донбассом
Фото: УХЛ
Завтра, 6 октября, "Донбасс" проведет третий домашний поединок в рамках групповой стадии хоккейной Лиги чемпионов – соперником команды Павла Микульчика станет чемпион Австрии "Клагенфурт".
Накануне матча команда Петри Матикайнена прилетела в Украину и сразу отправилась во Дворец спорта. Австрийцы осмотрели арену и разместились в раздевалке. Опробовать лед столичной площадки "Клагенфурт" сможет завтра во время утренней раскатки.
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Источник:УХЛ
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