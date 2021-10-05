Мариуполь с разницей в 9 шайб обыграл Белый Барс

Сегодня, 5 октября, "Белый Барс" сошелся на льду с "Мариуполем" в рамках перенесенного матча 8-го тура Украинской хоккейной лиги.

Первым счёт в матче открыл "Мариуполь". Вошли в темп игры мариупольцы, преимущество удвоил Элиезер Щербатов.

Во втором периоде "Мариуполь" не собирался сбавлять обороты игры и забросил две шайбы. Спустя 4 минуты "Барсам" удалось реализовать большинство. Мариупольцы сумели быстро отыграть заброшенную шайбу. Шестую и седьмую шайбы забросили Роман Благой и Алексей Янишевский.

Третью двадцатиминутку подопечные Сергея Витера провели также активно. Команда довела счёт до 1:10, и тут же хозяева забросили вторую шайбу. Точку в матче поставил Щербатов, забросив одиннадцатую шайбу.

"Белый Барс" - "Мариуполь" (0:2, 1:5, 1:4)