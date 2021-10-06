Днепр в овертайме вырвал победу над Краматорском

6 октября в Херсоне состоялся матч чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч между "Днепром" и "Краматорском". Гости начали матч с уверенного прессинга, но неожиданно для всех "Днепр" вышел вперёд после броска Дмитрия Саврицкого.

Вторая двадцатиминутка не принесла успехов ни одной из команд. "Краматорск" уверенно прессинговал и играл в зоне соперника, но голкипер "Днепра" спасал ворота своей команды.

Третий периода начался с затяжной атаки "Краматорска", которая закончилась очередным сейвом Сергея Писаренко. "Днепр", в свою очередь, провёл две хорошие атаки, но Виталий Трус был на чеку. Сравнять счет хозяева сумели лишь под занавес встречи и перевели игру в овертайм.

В дополнительное время благодаря голу Ратушного Евгения Днепр вырвал победу.

6 октября. УХЛ

Днепр - Краматорск 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)