  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Днепр в овертайме вырвал победу над Краматорском
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр в овертайме вырвал победу над Краматорском

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Команды не порадовали болельщиков большим количеством голов

Днепр в овертайме вырвал победу над Краматорском

Новина українською

6 октября в Херсоне состоялся матч чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч между "Днепром" и "Краматорском". Гости начали матч с уверенного прессинга, но неожиданно для всех "Днепр" вышел вперёд после броска Дмитрия Саврицкого.

Вторая двадцатиминутка не принесла успехов ни одной из команд. "Краматорск" уверенно прессинговал и играл в зоне соперника, но голкипер "Днепра" спасал ворота своей команды.

Третий периода начался с затяжной атаки "Краматорска", которая закончилась очередным сейвом Сергея Писаренко. "Днепр", в свою очередь, провёл две хорошие атаки, но Виталий Трус был на чеку. Сравнять счет хозяева сумели лишь под занавес встречи и перевели игру в овертайм.

В дополнительное время благодаря голу Ратушного Евгения Днепр вырвал победу.

6 октября. УХЛ

Днепр - Краматорск 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Днепр (Херсон) ХК Краматорск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...