Донбасс терпит поражение в матче Лиги чемпионов с Клагенфуртом

6 октября Донбасс сыграл матч с Клагенфуртом в рамках 5 тура Лиге чемпионов. Поединок получился очень увлекательным.

Первыми вперед вышли гости, спустя три минуты они снова отметелись в воротах Макарова. Далее команды обменивались атаками, но Донбасс так и не смог затолкать шайбу в ворота Клагенфурта. А за минуту до конца периода команда Петри Матикайнена прошила голкипера украинской команды.

Во второй двадцатиминутке наша команда взялась за дело и попыталась сократить отставание. Илья Коренчук забросил долгожданную шайбу, но на большее Донбасса не хватило.

С началом третьего периода в воротах Клагенфурта расписался Феликс Морозов после прострела Александра Пересунька, а после Виктор Туркин реализовал большинство и сравнял счёт. И казалось бы вот она победа, но из-за досадного гола Йоханнеса Бишофбергера Донбасс потерпел поражение.

Лига чемпионов. 6 октября. 5 тур

ХК Донбасс - Клагенфурт 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)