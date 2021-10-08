Краматорск в серии буллитов одолел Краматорск

В Кременчуге состоялся матч 7-го тура чемпионата Украины – чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором местная команда принимала "Краматорск".

В первом периоде команды обменялись голами.

Аналогично прошёл и второй игровой отрезок матча. Сначала на 23-й минуте в ворота своей бывшей команды в меньшинстве забросил Илья Бабрусев, а спустя 15 минут Алексей Ворона с добивания сравнял счёт поединка.

Третий период прошёл на встречных курсах, однако результативным не стал. Овертайм также не выявил победителя, и встреча перешла в серию буллитов. Первые 3 попытки гостей стали результативными, а "горожане" ни одним из своих четырёх шансов воспользоваться не сумели.

"Кременчук" - "Краматорск" 2:3 ПБ (1:1; 1:1; 0:0; 0:0; 0:1)