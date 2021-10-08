Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Краматорск в серии буллитов одолел Краматорск
Матч прошел на равных
https://uhl.ua
В Кременчуге состоялся матч 7-го тура чемпионата Украины – чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором местная команда принимала "Краматорск".
В первом периоде команды обменялись голами.
Аналогично прошёл и второй игровой отрезок матча. Сначала на 23-й минуте в ворота своей бывшей команды в меньшинстве забросил Илья Бабрусев, а спустя 15 минут Алексей Ворона с добивания сравнял счёт поединка.
Третий период прошёл на встречных курсах, однако результативным не стал. Овертайм также не выявил победителя, и встреча перешла в серию буллитов. Первые 3 попытки гостей стали результативными, а "горожане" ни одним из своих четырёх шансов воспользоваться не сумели.
"Кременчук" - "Краматорск" 2:3 ПБ (1:1; 1:1; 0:0; 0:0; 0:1)
Популярное сейчас
- Это нужно видеть. Реакция Петракова на очередной вопрос о Малиновском - ВИДЕО
- Изменилось время начала матча между Шахтером и Зарей в УПЛ
- Лапорта: Я надеялся, что в последний момент Месси решит играть за Барселону бесплатно
- Днепр в овертайме вырвал победу над Краматорском
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Новости по теме
- 11:22 Украинские Бабич дебютирует главным тренером Кривбасса, боевая встреча в Тернополе. Первая лига в среду
- 07:26 Украинские Первая лига в субботу: что предложит Металлисту Нива с спортдиректором во главе, новый перенос и бой аутсайдеров
- 12:32 Весь спорт Четыре клуба УХЛ призвали отстранить расиста из Кременчуга