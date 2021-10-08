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Рулав Одд выиграл первый домашний матч
Новички забыли вкус побед
Фото: УХЛ
Сегодня, 8 октября, "Рулав Одд" провёл свою первую домашнюю игру в сезоне против "Днепра".
Первый период "викинги" наседали на ворота "щук" и сравняли счёт голом Дмитрия Пугачева.
Во втором периоде обе команды старались и не собирались отступать, каждому хотелось выйти вперёд. Отличился "Днепр" в большинстве.
В третьем периоде обе команды хотели достигнуть своей цели. Поочередно создавали противники моменты у ворот друг друга, но не удалось забросить шайбу. "Викинги" сравняли счёт под занавес третьего периода.
Не смогли определить победителя команды в основное время. Овертайм прошёл без голов. В буллитной серии решающий бросок исполнил Илья Басков.
"Рулав Одд" - "Днепр" 3:2 ПБ (1:1, 0:1, 1:0)
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