Рулав Одд выиграл первый домашний матч

Сегодня, 8 октября, "Рулав Одд" провёл свою первую домашнюю игру в сезоне против "Днепра".

Первый период "викинги" наседали на ворота "щук" и сравняли счёт голом Дмитрия Пугачева.

Во втором периоде обе команды старались и не собирались отступать, каждому хотелось выйти вперёд. Отличился "Днепр" в большинстве.

В третьем периоде обе команды хотели достигнуть своей цели. Поочередно создавали противники моменты у ворот друг друга, но не удалось забросить шайбу. "Викинги" сравняли счёт под занавес третьего периода.

Не смогли определить победителя команды в основное время. Овертайм прошёл без голов. В буллитной серии решающий бросок исполнил Илья Басков.

"Рулав Одд" - "Днепр" 3:2 ПБ (1:1, 0:1, 1:0)