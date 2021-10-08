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Рулав Одд выиграл первый домашний матч

Хоккей
(1 голосов)

Новички забыли вкус побед

Рулав Одд выиграл первый домашний матч

Фото: УХЛ

Новина українською

Сегодня, 8 октября, "Рулав Одд" провёл свою первую домашнюю игру в сезоне против "Днепра".

Первый период "викинги" наседали на ворота "щук" и сравняли счёт голом Дмитрия Пугачева.

Во втором периоде обе команды старались и не собирались отступать, каждому хотелось выйти вперёд. Отличился "Днепр" в большинстве.

В третьем периоде обе команды хотели достигнуть своей цели. Поочередно создавали противники моменты у ворот друг друга, но не удалось забросить шайбу. "Викинги" сравняли счёт под занавес третьего периода.

Не смогли определить победителя команды в основное время. Овертайм прошёл без голов. В буллитной серии решающий бросок исполнил Илья Басков.

"Рулав Одд" - "Днепр" 3:2 ПБ (1:1, 0:1, 1:0)

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В статье: ХК Днепр (Херсон) Рулав Одд
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Источник:
УХЛ

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