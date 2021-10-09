Мегакамбек на половину: Донбасс чуть не сотворил сенсацию, отыгравшись у Сокола с 0-6

Столичный "Сокол" в матче чемпионата Украинской хоккейной лиги побеждает "Донбасс".

После того, как в середине матча хозяева повели 6:0, заполненные трибуны поверили, что это триумф. Но не тут то было. "Донбасс" был близок к камбэку. Киевская команда выстояла тяжелую концовку и все же одержала победу.

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Сокол" - "Донбасс"

7 - 6 (3-0; 3-3; 1-3)

1 период: 1:0 - Кузьменко (3:40); 2:0 - Рубан (5:21); 3:0 - Рубан (9:21).

2 период: 4:0 - Павленко (20:21); 5:0 - Симчук (29:51); 6:0 - Хайруллов (31:27); 6:1 - Морозов (36:26); 6:2 - Туркин (37:31); 6:3 - Захаров (39:40)

3 период: 7:3 - Кузьменко (40:11); 7:4 - Григорьев (48:04); 7:5 - Шишлянниковс (49:14); 7:6 - Андрейкив (54:36).